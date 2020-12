PSG : certains joueurs en voulaient à Tuchel

Coup de tonnerre aujourd’hui, Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG ! Et certains joueurs en voudraient à l’allemand, depuis le match face à Basaksehir.











Mauricio Pochettino serait sur le point de remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Surprise pour beaucoup, puisque le PSG a fini premier de sa poule et est allé jusqu’en finale de Ligue des Champions la saison dernière. Mais selon Romain Molina, c’était prévisible et surtout depuis quelques semaines. En effet, il assure que le match face à Basaksehir était un tournant pour l’allemand.

Mauvaise décision tactique ce jour-là ? Non, il semble que ce soit lié à l’affaire Achille Webo. Certains joueurs ne seraient plus en phase avec l’allemand depuis cette polémique. En effet, durant l’incident avec le 4ème arbitre roumain, Tuchel aurait souhaité que ses joueurs reviennent sur le terrain, afin de gagner sur tapis vert. Chose que n’ont pas aimés les joueurs parisiens et qui aurait poussé l’allemand vers la sortie. L’allemand aura sûrement l’occasion de s’exprimer sur cette information, d’ici quelques jours.