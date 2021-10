PSG : China Suarez, la bimbo qui a failli briser le couple Wanda Nara – Mauro Icardi

La Gazzetta dello Sport a révélé l'identité de la femme à l'origine des tensions entre Mauro Icardi et Wanda Nara.







Comme révélé hier soir par Wanda Nara, le couple Icardi bat sérieusement de l'aile. Repartie aujourd'hui en Italie, la belle argentine va demander prochainement le divorce, elle qui a changé son statut marital en s'annonçant « séparée » à ses amis.

Le mannequin et agent n'aurait pas supporté un adultère de l'attaquant du PSG, elle qui a écrit en story Instagram : « Une autre famille détruite parce que tu es une salope » à l'attention de la mystérieuse conquête de Mauro Icardi.

On en sait désormais plus sur celle-ci. Selon la Gazzetta dello Sport, Wanda Nara aurait tout simplement appris que son compagnon avait une liaison avec la célèbre actrice argentine China Suarez (29 ans). Et voici la briseuse de couple en question :





Absent de l'entraînement du PSG ce dimanche, Mauro Icardi aurait obtenu l'aval de son club pour tenter de réparer le mal qu'il a fait. Il a notamment rejoint Wanda Nara à Milan pour s'excuser, laissant entendre une réconciliation possible il y a quelques minutes :