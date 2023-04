PSG : Clash à Madrid, le cas Mbappé divise le Real !

Le dossier Kylian Mbappé risque de s’avérer épineux pour le Real Madrid dans les semaines et les mois à venir. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, le capitaine de l’Equipe de France a peu de chances de quitter le club parisien l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos en ont fait un joueur intransférable et pour le Real Madrid, il n’est pas question de payer plus de 100 millions d’euros pour recruter un joueur dans la dernière année de son contrat.





Mbappé ne fait plus l'unanimité au Real

Il est en revanche fort probable que le club espagnol se manifeste dans un an afin de récupérer Kylian Mbappé, en fin de contrat. Un débat existe toutefois au sein du club espagnol sur l’utilité de recruter un joueur au salaire si élevé au vu des performances des autres attaquants de l’effectif. Le journal Sport explique que quelques divisions commencent à voir le jour en interne. D’un côté, Florentino Pérez n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé et souhaite toujours le recruter en 2024, peu importe son salaire et la prime à la signature demandée.









De l’autre côté, certains dirigeants de la Casa Blanca estiment qu’au vu de l’évolution de joueurs tels que Rodrygo ou Vinicius, la venue de Kylian Mbappé ne doit pas être une priorité. Une bonne nouvelle pour le PSG dans l’optique d’une éventuelle prolongation de contrat au-delà de 2024 alors que Kylian Mbappé peut décider à tout moment d’activer une clause afin de prolonger son bail d’une saison, soit jusqu’en 2025.





