PSG : coup de froid pour Galtier, Zidane au centre d'un grand bluff ?

Tandis que le dossier Christophe Galtier au PSG a connu un coup de froid ces dernières heures, le rôle de la rumeur Zidane peut-être considéré d'une drôle de manière.





Depuis des jours maintenant, le dossier de l'entraîneur du PSG est plein de rebondissements. Hier soir, plusieurs médias dont Nice Matin et l'Equipe annonçaient un accord quasiment conclu pour l'arrivée de Christophe Galtier au PSG. Une arrivée néanmoins conditionné à un accord définitif entre Paris, Mauricio Pochettino et son staff pour une séparation.

Galtier coach du PSG de manière inéluctable ? Pas si certain puisque le dossier a rapidement été nuancé. Dans son édition papier, l'Equipe assure en effet que du côté de Paris, on se montre moins définitif sur l'arrivée de Galtier, évoquant la gourmandise des dirigeants niçois mais également la possibilité de regarder ailleurs, d'explorer d'autres pistes. Alors que depuis des semaines, l'autre nom évoqué pour s'asseoir sur le banc du PSG s'appelle Zinédine Zidane.

Une partie de poker menteur sur le coach...





Hier encore, RMC évoquait d'ailleurs une envie toujours réelle du Qatar de convaincre ce dernier. Mais le maintien de ce dossier Zidane n'est-il finalement pas destiné à mettre la pression sur le club de Nice ? En tout cas, le Parisien par le biais de son journaliste Laurent Perrin évoque clairement un "poker menteur" entre le PSG et Nice, avec un club parisien qui "fait croire qu'il a d'autres coachs en vue" pour faire baisser l'addition pour Galtier, Nice réclamant 10 millions d'euros pour son départ. Même chose pour l'Equipe pour qui l'évocation d'autres coachs est "comme une manière de mettre la pression sur le Gym". Faute de l'avoir sur son banc, Zidane est-il utilisé par la direction parisienne pour faire baisser le prix de son prochain coach ? Possible...

Pour résumer



Tandis que le dossier Christophe Galtier au PSG a connu un coup de froid ces dernières heures, le rôle de la rumeur Zidane peut-être considéré d'une drôle de manière. Ce dernier est-il simplement utilisé pour faire baisser la note de Nice ?

Non, il n'y a toujours pas d'accord pour Galtier. La partie de poker menteur continue : le PSG sait que Nice ne veut plus de Galtier et fait croire qu'il a d'autres coachs en vue. Nice résiste, se montre toujours aussi gourmand et reste ferme sur les 10 M€. #Galtier #PSG