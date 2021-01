PSG : Coup de sang de Leonardo pour Dele Alli PSG : Coup de sang de Leonardo pour Dele Alli

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a fait de Dele Alli sa principale cible du mercato hivernal.







L’international anglais de Tottenham est une cible de longue date du directeur sportif Leonardo, que Mauricio Pochettino a évidemment validé dès son arrivée sur le banc du PSG début janvier. Et pour cause, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain connaît le milieu des Spurs par cœur, et adorerait l’accueillir dans la capitale française. Cet été, les négociations ont tourné autour d’un prêt avec option d’achat entre le PSG et Tottenham, mais aucun accord n’avait finalement été trouvé. Qu’en sera-t-il cet été ? La tendance est assez difficile à établir dans la mesure où les Spurs réclament environ 50 ME pour vendre leur joyau selon les informations communiquées plus tôt par Le Parisien.





De toute évidence, le Paris Saint-Germain ne paiera pas une telle somme en cash cet hiver au vu de la rudesse de la crise et tandis que les indésirables (Draxler, Gueye, Kehrer) ne trouvent pas de porte de sortie. Cela étant, le PSG insiste et a transmis plusieurs propositions à Tottenham selon le Daily Miror. Des offres qui sont restées sans réponse pour le moment, Daniel Levy discutant sans doute de l’intérêt ou non de vendre Dele Alli cet hiver avec son manager José Mourinho. Que la réponse des Spurs soit positive ou non, le Paris Saint-Germain n'attendra pas jusqu’au 31 janvier. En effet, le média britannique indique que Leonardo a fixé un ultimatum à Tottenham, expliquant que le PSG attendait une réponse avant la fin de la semaine et pas plus tard. Au-delà, le champion de France en titre passera son tour et se retirera de la course à la signature de Dele Alli.