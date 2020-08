PSG : Dans le doute, Gana Gueye fragilisé avant la C1

Auteur d'une moins bonne prestation en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0), puis vendredi contre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 tab), Idrissa Gueye (30 ans, 33 matches, 1 but) pourrait perdre sa place de titulaire à dix jours du quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame.





En conférence de presse d'après match contre Lyon, Thomas Tuchel a tenté de justifier la mauvaise passe du Sénégalais. Néanmoins, le technicien allemand est resté évasif sur la présence ou non du Lion de la Téranga pour la C1, le 12 août prochain.









« J’ai l’impression que Gana ne joue pas assez libre, avec la meilleure confiance. Mais il est important pour nous. Aujourd’hui, Herrera l’a remplacé parce qu'il est habitué à jouer des finales avec Manchester United, donc à jouer avec pression. C’était peut-être un peu plus facile pour lui de gérer la pression mais ce n’est pas grand-chose. Gana a fait des grands matchs contre le Real et Dortmund, au retour. J'espère vraiment qu'il sera prêt contre l’Atalanta. On doit attendre et on décidera », a-t-il déclaré.





Une période douteuse pour le milieu de terrain qui avait conquis le Parc après sa merveilleuse prestation contre le Real Madrid, le 18 septembre 2019.