PSG : Donnarumma "honoré de pouvoir jouer avec Messi"

Gianluigi Donnarumma, la nouvelle recrue du PSG, n'a pas caché que cela serait un honneur pour lui d'évoluer avec Lionel Messi.











Depuis maintenant quelques jours, on ne parle plus que de lui au PSG. Son nom ? Lionel Messi. En effet, le natif de Rosario n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone et se rapproche désormais à grands pas de la capitale française. Du côté de Paris et des joueurs, l'impatience monte aussi. Après Ander Herrera, Neymar et Thilo Kehrer, c'est désormais Gianluigi Donnarumma qui s'est exprimé sur une potentielle venue du sextuple Ballon d'or. Et le récent vainqueur de l'Euro n'a pas caché l'honneur qu'il ressentirait à l'idée de jouer avec La Pulga.









Donnarumma et l'honneur de jouer avec Messi





Interrogé par Sky Sport, le nouveau portier parisien a d'abord fait part de ses premières impressions sur son arrivée dans le groupe : "Je passe un bon moment , je suis très heureux de faire partie du PSG et j'espère faire de mon mieux. J'ai rencontré l'équipe : c'est un beau groupe et je suis très bien avec eux".





L'ancien gardien de l'AC Milan n'a pas évidemment pas échappé à la question sur une possible arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Et il se montre impatient : "Je suis content s'il arrive à Paris. C'est le plus fort du monde, je suis excité et heureux à l'idée de l'avoir dans l'équipe". Pour rappel, à l'heure actuelle, la star argentine est toujours dans son domicile barcelonais en attendant l'évolution des négociations.