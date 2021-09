PSG : El Hadji Diouf prend la défense de Léo Messi

Le remplacement de Lionel Messi, dimanche, à la 76e minute de PSG-OL, par son entraîneur Mauricio Pochettino continue de faire parler. El Hadji Ousseynou Diouf s'en est aussi mêlé, lundi soir, sur Canal+.



"C'est l'entraîneur qui devait le ménager. Il sait que Messi n'aime pas sortir. Il devait le ménager. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui c'est la faute de l'entraîneur. Messi est le joueur le plus important du PSG. Il a six ballons d'or, on devrait même lui donner le brassard et lui dire joues au football. Il devait être l'équilibre de cette équipe. C'est ce qu'il manquait au PSG. On n'a pas encore vu une équipe huilée, une équipe de rêve. S'il y a tout ce bruit, c'est parce que l'entraîneur ne devait pas sortir Léo Messi", a réagi l'ancien international sénégalais.