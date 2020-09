PSG : et le meilleur joueur de l'histoire du club est...

Véritable idole du Parc des Princes entre 1993 et 1998, le Brésilien Raï a été désigné meilleur joueur de l'histoire du Pars Saint-Germain. Un jury composé de supporters, de journalistes et d'anciens joueurs, a choisi de désigner le Brésilien comme le meilleur joueur ayant évolué sous les couleurs du club de la capitale qui fête ses 50 ans cette année. Raï a devancé Safet Susic et Ronaldinho qui complète le podium. Zlatan Ibrahimovic est arrivé 4e de ce classement.