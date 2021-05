PSG : Fin de saison pour Verratti !

A deux journées de la fin du championnat, et alors que Paris s’apprête à jouer une demie de Coupe de France, il est acquis que Marco Verratti ne rejouera pas cette saison.







C’est un coup dur de plus pour le PSG en cette fin de saison. Touché au genou droit la semaine passée à l’entraînement, Marco Verratti souffre d’une distension du ligament latéral interne synonyme de longue convalescence. Déjà absent face à Rennes ce dimanche lors de la 36e journée de Ligue 1, l’Italien ne sera pas plus disponible contre Reims et Brest pour les deux derniers actes du championnat.





Suspendu pour la demi-finale de Coupe de France face à Montpellier mercredi soir, Verratti ne sera pas remis non plus pour une éventuelle finale devant l’AS Monaco ou Rumilly-Vallières le 19 mai, lui qui est annoncé sur le flanc pour les trois prochaines semaines au moins. Les résultats de l’échographie passée ce lundi au Camp des Loges sont sans appel, rapporte ce soir L’Equipe.





Même chose pour Kurzawa ?





Avec la probable lourde suspension de Presnel Kimpembe – expulsé dimanche à Rennes pour un tacle appuyé et coupable de surcroit d’insultes intolérables – et l’entorse de la cheville gauche subie par Layvin Kurzawa en Bretagne, le PSG va ainsi terminer la saison diminué. Un motif d’espoir toutefois pour l’équipe de Mauricio Pochettino: le retour au jeu de Kylian Mbappé, enfin remis de sa contracture au mollet droit selon Le Parisien.