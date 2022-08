PSG : Gana Guèye d’accord avec Everton

Idrissa Gana Guèye devrait sortir du chômage technique et retrouver la compétition. Mais, pas au PSG. Plutôt à Everton. Le milieu de terrain sénégalais ayant trouvé un accord avec le club anglais, selon L’Equipe.



Le journal français ne donne aucun détail sur la forme du transfert. Prêt avec ou sans option d’achat ? Transfert sec ? La source s’est bornée à préciser que Gana Guèye attend juste la validation du PSG pour pouvoir se rendre en Angleterre.



Si l'opération aboutit, ce sera une sorte de délivrance pour le champion d’Afrique. Le joueur formé à Diambars était placé sur la liste des indésirables du club parisien. Relégué dans le groupe B de l’effectif, avec d’autres indésirables et des jeunes, à l’écart du groupe de performance.



Gana Guèye a déjà évolué à Everton de 2016 à 2019. Il rejoindra par la suite le PSG où il est sous contrat jusqu’en juin 2023.



Le joueur de 32 ans avait clamé son intention de rester à Paris pour se battre et gagner sa place. Mais ses dirigeants ne l'entendaient pas de cette oreille.