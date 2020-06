PSG : Gana Gueye, la piste Wolves se confirme !

Comme nous vous l'indiquions samedi (voir ici), le Paris Saint-Germain envisage déjà de se séparer de son milieu de terrain Idrissa Gueye (30 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison), recruté pour 30 millions d'euros l'été dernier en provenance d'Everton. Et comme pressenti, le Sénégalais se trouve bel et bien dans le viseur de Wolverhampton.







En effet, d'après les informations du Sunday Express, les Wolves pensent à l'ancien Lillois afin d'éventuellement remplacer Ruben Neves, potentiellement sur le départ pour un cador européen comme Manchester United ou Tottenham. Reste à savoir si Gueye sera lui intéressé par la perspective de quitter le PSG aussi rapidement...