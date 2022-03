PSG : Gana Guèye, la stat qui inquiète

Lors des quatre derniers matches du PSG, Idrissa Gana Guèye n’a disputé que 23 minutes. Un temps de jeu rachitique pour le milieu de terrain sénégalais qui, avant son départ à la CAN, passait pour un titulaire dans le Onze parisien.



Gana Guèye est entré en jeu pour les deux matches contre le Real Madrid, en Ligue des champions, et lors de la défaite face à Nice en ligue 1. Samedi dernier, il a assisté sur le banc des remplaçants à la victoire (3-0) de son équipe contre Bordeaux.



Depuis son retour de la CAN, avec la médaille de champion d’Afrique au cou, Gana Guèye a perdu pied dans la hiérarchie des éléments de l’entrejeu du PSG. Il ne compte que deux titularisations en six matches.



Le Lion est éclipsé par le Portugais Danilo, titulaire lors des cinq derniers matches du leader de la Ligue 1. Même l’Argentin Paredes, qui revient de blessure, joue plus. Il compte trois titularisations, soit 251 minutes.