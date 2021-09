PSG : Georginio Wijnaldum lance un avertissement à ses coéquipiers

Le Paris Saint-Germain possède-t-il la meilleure équipe de toute son histoire ? Le débat est lancé depuis un petit moment déjà et il y a fort à parier que les dirigeants franciliens actuels en soient convaincus. Capable d’aligner une équipe avec Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé en attaque, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum au milieu, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos en défense, Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma aux cages, le PSG impressionne.



Cette saison, les Rouge-et-Bleu ont réalisé un mercato estival XXL avec un objectif très clair : soulever enfin la Ligue des Champions. Une obsession ancrée au sein du club depuis l’arrivée de QSI en 2011. Mais empiler les noms clinquants n’est pas toujours synonyme de recette du succès. Et ça, Georginio Wijnaldum (30 ans) l’a bien compris. Interrogé par L’Équipe sur la quête du Graal de son nouveau club, le milieu hollandais, qui a remporté le trophée en 2019, a fait le parallèle avec Liverpool.