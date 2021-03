PSG : Gueye dithyrambique sur Pochettino

Dans une interview accordée au site officiel du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye s’est prononcé sur la relation entretenue par Mauricio Pochettino avec les joueurs, ainsi que ses méthodes de management.





Mauricio Pochettino a rapidement fait l’unanimité au sein du vestiaire du PSG. Intronisé nouvel entraineur du club parisien il y a de cela deux mois, le technicien argentin semble être apprécié par l’ensemble des joueurs et ses méthodes de management portent déjà leur fruit. Interrogé sur le nouvel entraineur du club de la capitale, Idrissa Gueye a été dithyrambique. "Ça s'est très bien passé pour tout le monde, on a vu que c'était un coach très sympa et qu'il était ouvert à tous les joueurs, qu'il était là pour aider l'équipe à avancer".

"Il a appris à connaître les joueurs, personnellement d'abord et après sur le terrain, trouver le meilleur de chacun pour construire une bonne équipe", a ainsi indiqué le milieu sur le site officiel du club, avant de s’attarder sur les méthodes de Mauricio Pochettino."Il y a beaucoup d'intensité. Quand le coach est arrivé on a eu beaucoup de courses et on s'attendait à ça. On savait que c'était un coach qui aimait bien mettre de l'intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu'on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être mieux sur le terrain, d'avoir un peu plus la confiance et de savoir que l'on peut terminer les matchs sans être fatigué physiquement". Au PSG, tout le monde semble vouloir avancer dans la même direction .