PSG : Habib Bèye dévoile le secret de la réussite de Mbappé

Auteur d’un doublé face à Metz ce samedi en Ligue 1, Kylian Mbappé a une fois de plus marqué les esprits. L’ancien de l’AS Monaco semble plus déterminé que jamais pour emmener ses coéquipiers vers les sommets, qu’ils soient européens ou nationaux. L’attaquant français devra encore une fois se démultiplier pour rivaliser face aux défenseurs de Manchester City en Ligue des champions mercredi soir. Pour certains observateurs, la belle forme du joueur parisien s’explique d’abord parce qu’il a retrouvé un niveau physiquement parfait. C’est notamment l’avis d’Habib Beye.





Sur le plateau de Canal+, le consultant a donné son avis sur la forme actuelle de Kylian Mbappé. “Physiquement, il est bien, ce n’est pas juste une prise de conscience. Lorsque physiquement vous êtes en forme, ça permet de faire ces efforts et ces contre-efforts et dans la motivation, vous n’avez pas de soucis à vous faire pour votre corps. Le seul souci que vous avez, c’est d’être performant sur le terrain. On voit que sur le terrain, il est animé. Le langage du corps est très positif”, a notamment indiqué Habib Beye, qui espère que le champion du monde montrera tout son talent face à Manchester City ce mercredi soir en Ligue des champions.