PSG : Kylian Mbappé entre un peu plus dans l'histoire du club

Kylian Mbappé est devenu le cinquième meilleur buteur de l'histoire du PSG.











Auteur d'un doublé ce vendredi avec le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, à l'occasion de la onzième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a inscrit son 98ème et son 99ème but toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG, devenant le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. L'attaquant français, auteur déjà de neuf réalisations cette saison en championnat, n'est plus qu'à un but de Dominique Rocheteau, quatrième de ce classement.