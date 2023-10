PSG : Kylian Mbappé et Kang-in Lee se livrent une guerre en interne !

Beaucoup moins en vue que son coéquipier Kylian Mbappé sur le terrain, Kang-in Lee arrive tout de même à embêter la star du PSG... au nombre de maillots vendus !









Ce week-end, le PSG s'est mis dans de très bonnes dispositions quelques jours avant un choc au sommet. En battant Strasbourg (3-0, analyse et notes), le club de la capitale a parfaitement abordé le gros rendez-vous qui aura lieu ce mercredi face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Paris aura fort à faire, mais pourra compter sur le soutien indéfectible des nombreux supporters présents. Ces derniers attendent certainement un Kylian Mbappé à son plus haut niveau, lui qui a sombré autant que son équipe face à Newcastle.





Symbole de l'attente - certes pas nouvelle - autour de lui, le natif du Bondy bénéficie assez logiquement d'une grosse cote de popularité chez les fans parisiens. En effet, selon Le Parisien, et ce malgré les départs de Neymar et Messi, Mbappé est le joueur qui vend le plus de maillots floqués à son nom au sein du club, sans trop de surprise. L'attaquant domine "le classement général des ventes en cumulant les maillots achetés sur Internet ainsi que dans les différentes boutiques du PSG".