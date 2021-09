PSG : Kylian Mbappé et la routine de battre l'OM

Ce vendredi, Amazon Prime diffusera la saison 2 du documentaire "PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende", qui revient notamment sur la saison 2020-2021 du club de la capitale. Le Parisien, qui a pu regarder en exclusivité les trois épisodes de 50 minutes, révèle quelques moments croustillants de cette série. Comme ce moment où Kylian Mbappé lâche une punchline sur le rival marseillais.







Interrogé suite à la défaite du Paris Saint-Germain dans le Classico en septembre 2020 (0-1), l'international français se réjouit alors de voir la rivalité avec l'OM reprendre du poil de la bête. "C’était devenu une routine. Genre : ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c’est bien", confie notamment Kylian Mbappé.