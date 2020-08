PSG : L'agent de Thiago Silva égratigne Léonardo

Dans une interview à L’Equipe, Paulo Tonietto, l'agent de Thiago Silva, révèle que le PSG a récemment proposé au Brésilien de rester une année de plus dans la capitale. Trop tard pour le joueur, qui s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, son nouveau club.

Une (immense) page s’est tournée. Après huit années passées au club, 315 matchs disputés - dont 293 avec le brassard - et 23 trophées remportés, Thiago Silva a officiellement quitté le PSG pour s’engager avec Chelsea, vendredi. A bientôt 36 ans, le défenseur central brésilien a paraphé un contrat d’un an, avec une saison supplémentaire en option. L’histoire aurait pu être différente.





Dans une interview donnée à L’Equipe, Paulo Tonietto, l'agent de Thiago Silva, révèle que le PSG a récemment proposé au joueur de rester une année de plus dans la capitale, alors qu’il s’était fait une raison. Il se n’imaginait plus recevoir une proposition de prolongation.





"Cela aurait été humiliant" de prolonger





"Il n'espérait plus car Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu'il ne souhaitait pas le prolonger. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça?", a expliqué Paulo Tonietto. Selon lui, "Tuchel a toujours voulu garder Thiago".





"Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant", a-t-il insisté, affirmant que Thiago Silva a été "affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo".





Initialement en fin de contrat au 30 juin, l’ex-capitaine parisien avait étendu son bail de deux mois pour disputer les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, ainsi que le Final 8 de la Ligue des champions. Ces derniers mois, il avait expliqué à plusieurs reprises que son souhait numéro un était de rester au PSG.