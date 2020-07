PSG : l'Atalanta, la "tristesse" de Meunier

Depuis le réseau social Twitter ce samedi, l’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier (28 ans, 27 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), parti libre au Borussia Dortmund, a exprimé sa "tristesse" de ne pas disputer la fin de la Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu.





Interrogé par son compatriote Timothy Castagne, joueur de l’Atalanta, l’ancien de Bruges a répondu avec honnêteté. En effet, à la question : "Dis finalement on va se louper alors ?", Meunier a répliqué : "Avec tristesse…". Pour rappel, Dortmund avait proposé au PSG de récupérer le défenseur jusqu'à la fin de l'épreuve, mais avec des conditions financières assez désavantageuses (voir ici)…





