PSG : L’UEFA bloque une opération Leo Messi ?

Si le PSG a des intentions très importantes envers Leo Messi. Mais l’opération ne pourra avoir lieu à cause du fairplay financier.







Avec la crise XXL qui touche le Barça, Leo Messi est plus que jamais un joueur sur le départ. Mais son transfert est un gros morceau. Et le PSG aimerait pouvoir tenter sa chance, après près de 10 ans de tentatives infructueuses. Mais cette fois, ce n’est pas le joueur qui bloque mais bien l’UEFA qui rend toutes négociations quasiment impossibles.





Trop cher, trop risqué





Depuis le double transfert record de Neymar et Mbappé, avec 400 millions d’euros dépensés en quelques jours, le PSG est sous haute surveillance. Et le fairplay financier ne permettra pas une opération de nouvelle envergure comme celle qui pourrait être faite pour Messi. Entre son transfert et son salaire, Paris pourrait sortir du cadre imposé par l’UEFA. Les Qataris ne prendront pas ce risque, malheureusement….