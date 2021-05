PSG : La mise au point de Kylian Mbappé concernant ses propos sur le LOSC et le titre

Kylian Mbappé a enflammé les réseaux sociaux à la fin du match entre le Paris Saint-Germain et le Montpellier HSC. L'attaquant de 22 ans, auteur d'un doublé, a évoqué la course au titre en Ligue 1 suite à ce match de Coupe de France et certains ont pointé du doigt ses propos : "On n’a pas perdu le titre en Ligue 1 encore. On va se concentrer sur les derniers matches, on va tous les gagner. On ne pourra s’en prendre qu’à nous-mêmes si on perd le titre. Ce sera nous qui l’aurons perdu, pas eux (le LOSC) qui l’ont gagné. On va y croire jusqu’au bout".







Pour éviter toute polémique, Mbappé a fait une mise au point sur Instagram quelques minutes plus tard. "Respect Lille ferait un beau champion s'ils sont couronnés mais avec 8 défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables" a-t-il déclaré.