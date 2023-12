PSG : LA PRESSE MET LA PRESSION SUR KYLIAN MBAPPÉ AVANT LE CHOC CONTRE DORTMUND

Kylian Mbappé est attendu au tournant ce soir à l'occasion du choc entre le Borussia Dortmund et le PSG.







Le 12 avril 2017, Kylian Mbappé explosait aux yeux de l'Europe entière en inscrivant un doublé sur la pelouse du Signal Iduna Park à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco (2-3). Un peu moins de six ans après, l'international français est à nouveau attendu comme le Messie côté parisien en terres allemandes afin de mener le Paris Saint-Germain vers son douzième huitième de finale consécutif de Ligue des champions.





Mbappé a la pression !





Le Parisien ne manque d'ailleurs pas de mettre la pression sur le capitaine de l'équipe de France, lui qui "doit porter son équipe vers une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions" alors qu'il est arrivé à un stade de sa carrière "où cette exigence lui incombe" sous peine de subir un "déclassement" et une "chute vertigineuse", lui qui n'a jamais disputé la Ligue Europa.