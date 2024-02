PSG : «Il va gagner un 8e match contre l'OM et faire semblant d'être heureux ?», l’humoriste Thomas Ngijol encourage le départ de Kylian Mbappé

L’humoriste Thomas Ngijol, grand amoureux du PSG, estime que Kylian Mbappé est voué à quitter le club français pour le Real Madrid.







Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain est plus ou moins acté, et il laissera un goût amer à de nombreux supporters. Mais pas à Thomas Ngijol. Avec lucidité, l’humoriste, qui n’a jamais caché un grand amour pour le club de la capitale, a partagé son avis. «Il faut qu’il parte Mbappé», a-t-il lâché dans une vidéo tournée par Canal+.





«C’est comme ça, c’est un trop gros joueur. Dieu sait que j’aime Paris mais à un moment donné...», reconnaît Ngijol, qui ne voit pas quel intérêt trouverait Mbappé à rester au PSG. «Il va gagner 15 Coupes de France ? Il va encore regagner un 8e match contre l'OM et faire semblant d'être heureux ? Depuis qu'il a 17 ans il les a torchés», taquine l’humoriste et comédien originaire de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). En 14 matches face à Marseille sous le maillot parisien, Mbappé a un bilan de 12 victoires et 2 nuls pour 10 buts inscrits.





Ngijol approuve la probable signature de Mbappé, 25 ans, au Real Madrid. «J’ai besoin de voir un Clasico avec Mbappé», salive d’avance l’homme de 45 ans, également supporter de Liverpool. Ce lundi, la presse madrilène assure que le capitaine de l’équipe de France a d’ores et déjà signé son futur bail avec les Merengue.