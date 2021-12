PSG: « tout un vestiaire se met face au directeur sportif »

Après Pochettino, c’est au tour de Leonardo d’en prendre pour son garde. Le directeur sportif du PSG est vivement critiqué par Jérôme Rothen.





Depuis sa sortie médiatique confortant Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, l’apport et la discipline imposés par Leonardo est au cœur des débats. Avec les récentes déclarations de Zlatan Ibrahimovic, la capacité de Leonardo a gérer le groupe parisien est remis en doute. Pour Jérôme Rothen, le directeur sportif parisien ne remplit pas son rôle.





« J’ai du mal à comprendre ce que cherche Leonardo »





Sur les antennes de RMC, le chroniqueur dézingue le directeur sportif du PSG : « Le directeur sportif est essentiel dans tous les clubs, il doit travailler en binôme avec l’entraîneur. Mais à Paris on ne l’a jamais senti, que ce soit avec Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. J’ai du mal à comprendre ce que cherche Leonardo. Pochettino se fait allumer à chaque journée de championnat. Et il n’est pas défendu. » ???? @RothenJerome révèle un clash entre les joueurs du PSG et Leonardo survenu il y a 2 ans. #RMClive pic.twitter.com/OovvFOoLvI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 2, 2021