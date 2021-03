PSG : Le Bayern ? Neymar a sauté de joie au tirage

Forfait pour les matchs contre Barcelone, Neymar a effectué son retour à la compétition à Lyon et sera ainsi disponible pour défier le Bayern Munich.







Une bonne nouvelle pour le PSG, qui compte évidemment sur sa star pour sortir le Bayern Munich de la Ligue des Champions, ce qui représenterait un authentique exploit. Tandis que certains joueurs pourraient craindre la confrontation face au champion d’Europe en titre, Neymar aborde toutefois ce rendez-vous plein d'ambition et dans le rôle d’un véritable leader du PSG. Journaliste brésilienne proche du clan Neymar, Isabela Pagliari a évoqué l’état d’esprit du n°10 de Paris sur l’antenne d’Europe 1. De toute évidence, l’ancien attaquant du Barça est très excité à l’idée de prendre sa revanche sur le Bayern Munich, tombeur du PSG en finale de la Ligue des Champions lors du Final 8 de la compétition à Lisbonne l’été dernier.





« Neymar est très content du tirage parce que c'est le genre de matchs qu'il aime jouer. Il sait que lors de la finale en Ligue des Champions, il n'était pas à son top. C'est une revanche pour lui et les joueurs du PSG qui vont faire deux matchs à 100 %. La présence de Neymar est importante mentalement pour ses coéquipiers et lui il sait qu'il peut amener tout le monde derrière lui, il aime ça. Dans les grandes rencontres, Neymar aime apparaître et dire ''Oh les gars, vous pouvez compter sur moi, allez on y va, on va gagner ce match''. Avant le match retour contre Dortmund, la saison dernière, il avait motivé ses coéquipiers et avait même pris la parole avant la rencontre » a lancé Isabela Pagliari, pour qui Neymar a très hâte d’en découdre avec le Bayern Munich. Reste maintenant à voir dans quelle position le Brésilien sera aligné par Mauricio Pochettino, qui avait trouvé son équilibre sans Neymar ces dernières semaines.