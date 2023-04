PSG : LE CLUB A RETIRÉ LA VIDÉO POLÉMIQUE AVEC MBAPPÉ !

Le Paris Saint-Germain réagit après le message de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux.







Kylian Mbappé remporte une nouvelle bataille ! Engagé dans un combat avec la Fédération Française de Football pour la question des droits d'image, l'international français n'a donc pas hésité à s'exprimer sur son compte Instagram après la publication par le Paris Saint-Germain d'une vidéo concernant la campagne de réabonnement. Durant une minute, on entend le buteur s'exprimer sur le club et le "12e homme", mais problème, ces propos ont été enregistrés dans une interview n'ayant pas pour but de servir à cela, comme l'a expliqué le Français.





La polémique a rapidement enflé sur les réseaux sociaux après la déclaration du Français. Et quelques heures après sa publication, l'extrait a donc été retiré de la chaîne YouTube du club de la capitale.