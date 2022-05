PSG: Le directeur sportif viré, le coach sur chaise éjectable !

Pochettino sur chaise ejectable au PSG

Les grandes manœuvres continuent au Paris Saint-Germain. En effet, alors que le club parisien a officialisé, ce samedi soir, la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, avant le coup d'envoi du dernier match de la saison contre Metz (5-0), une nouvelle étape est intervenue plus tard dans la soirée. Comme évoqué par Prime Video, Leonardo a été officiellement démis de ses fonctions de directeur sportif. Le PSG a informé le Brésilien ce samedi soir.





Pochettino prochain sur la liste?





La nouvelle était finalement attendue. Plus tôt dans la journée, RMC Sport expliquait que le PSG s'apprêtait à refondre son organigramme et à prendre de grandes décisions dans les prochains jours. Et les deux noms les plus menacés étaient Leonardo et l'entraîneur Mauricio Pochettino. Lequel a dit espérer être là la saison prochaine.