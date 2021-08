PSG : le dossier Mbappé prend une nouvelle tournure

Après avoir formulé une première offre de 160 M€ pour attirer Kylian Mbappé, le Real Madrid est revenu jeudi à la charge en formulant une deuxième offre de 180 M€ au Paris Saint-Germain, selon plusieurs médias français et espagnols.







À l’issue du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé, au micro de BeIN Sport, sur le dossier bouillant concernant le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et il campe sur ses positions : «J'ai été très clair, on a toujours été très clair sur la position du club. On ne va pas à chaque fois la répéter. Vous savez notre position, on ne va pas en changer.» Paris laisserait partir l'attaquant de 22 ans, à qui il reste un an de contrat, pour 220 M€.