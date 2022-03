PSG : Leonardo va plier bagages, son successeur déjà connu

Sauf retournement de situation, Leonardo devrait quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison prochaine. Depuis l’élimination des Bleu et Rouge en Ligue des champions, le départ du directeur sportif est de plus en plus annoncé.





Ce vendredi soir, AS a ainsi indiqué que le dirigeant brésilien devrait perdre sa place et que Fabio Paratici, ancien de la Juventus Turin dorénavant à Tottenham, est une piste de l’émir pour le remplacer.





« Il est fort probable que Leonardo ne soit plus le directeur sportif du club à la fin de cette saison. Al-Khelaïfi n’est pas satisfait de la performance de plusieurs de ses recrues et les énormes investissements de l’été dernier n’ont pas servi à briser le mauvais sort du club en Ligue des champions. L’issue de l’affaire Mbappé est un autre des éléments qui jouent contre Leonardo », a déclaré le journal avant dévoiler la piste crédible en cas de départ du brésilien.