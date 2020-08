PSG : Les blessures se multiplient, c’est inquiétant avant l’Atalanta





Même si le Paris Saint-Germain a remporté un deuxième trophée en l’espace d’une semaine avec la dernière Coupe de la Ligue de l’histoire, Thomas Tuchel a encore perdu des joueurs dans la bataille…





La semaine dernière, le club de la capitale avait perdu très gros avec la blessure de Kylian Mbappé. Victime d’une grosse entorse de la cheville droite, le champion du monde semble être sur la bonne voie, vu que vendredi, il était présent sans ses béquilles pour soulever la coupe avec ses coéquipiers. Une bonne nouvelle. La seule de la soirée au niveau de l’infirmerie. Car pendant la finale contre l’OL, les cuisses des Parisiens ont sifflé… Dès la 70e minute de jeu, Layvin Kurzawa, latéral gauche d’un soir avec le retour de blessure de Kehrer et l’absence de Bernat, a quitté le terrain avec une lésion musculaire derrière la cuisse droite. Sorti à l’heure de jeu, Mauro Icardi s’est fait strapper une cuisse, comme Thiago Silva, remplacé au début de la prolongation. De nouveaux soucis musculaires qui inquiètent en vue du retour de la Ligue des Champions contre l’Atalanta, le 12 août prochain. Et ce n’est pas Régis Brouard qui va rassurer les supporters du club de la capitale dans ce dossier-là.





« On a le droit de se poser des questions… »





« Les blessés au PSG, la faute à pas de chance ? J’ai du mal avec ça… Il y a deux types de blessures : musculaires et articulaires. L’articulaire, ça peut être une torsion sur un coup, donc ça peut arriver à tout le monde. Mais les problèmes musculaires, vous êtes obligés d’anticiper dans la préparation, avec du renforcement et du travail pour éviter ce type de blessures. Ce qui m’inquiète pour le PSG, c’est que c’est le même type de blessures, derrière la cuisse. On peut se demander s’il y a eu un travail de prévention ? Car ça fait partie de la préparation tout ça. Comment ils se sont préparés par rapport à ça ? Ça reste inquiétant, et on a le droit de se poser des questions… », a expliqué le consultant de La Chaîne L’Équipe, qui sait que le PSG a déjà connu des problèmes similaires avant les grands rendez-vous européens… De quoi remettre en cause le staff de Thomas Tuchel.