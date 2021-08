[Vidéo] PSG : Lionel Messi portera le numéro…

Comme à ses débuts avec le FC Barcelone, Lionel Messi héritera du numéro 30 au Paris-Saint-Germain, actuellement porté par Alexandre Letellier. La LFP a en effet accepté la demande de dérogation du club francilien, alors que les numéros 1, 16 et 30 sont normalement réservés aux gardiens de but en Ligue 1, selon le règlement.

Neymar avait proposé à son ami de lui laisser son numéro 10, mais l'Argentin a poliment décliné, estimant qu'en tant que nouvel arrivant c'était à lui de prendre un autre numéro. Le sextuple Ballon d'or France Football avait porté le 30 lors de ses deux premières saisons au Barça (2004-2006), avant de récupérer le 19, puis le numéro 10 laissé libre par Ronaldinho à son départ pour l'AC Milan à l'été 2008.

Selon BFM Paris, les maillots du PSG floqués Messi seront disponibles à la boutique du club des Champs-Élysées à partir de mercredi matin, 9h30.

Leo Messi will be unveiled tomorrow as new Paris Saint-Germain number 30. ????????????3??0?? #PSG #Messi pic.twitter.com/RvqTDoq97r