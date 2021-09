PSG-Manchester City : La belle revanche d'Idrissa Gana Gueye

Le milieu de terrain sénégalais a livré une excellente prestation, ce mardi, en Ligue des Champions contre Manchester City. Idrissa Gueye a inscrit un somptueux but et a été omniprésent au milieu de terrain pour enrayer les offensives des Ctizens.







Il était passé à côté de son match l’année dernière en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Suite à un tacle sur ?lkay Gündo?an à la 77e minute, Idrissa Gana Gueye avait écopé d’un carton rouge. Une sortie qui avait rendu la tâche difficile à ses coéquipiers. Les Parisiens s’étaient finalement inclinés sur le score de 2 buts à 1. Six mois plus tard, les deux formations se sont retrouvées pour la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Le Sénégalais effectuait son grand retour dans la compétition étoilée après avoir purgé sa suspension. Un match dans le match pour le numéro 27 parisien.



Aligné au poste de sentinelle au côté de Marco Verratti et d’Ander Herrera, le milieu sénégalais va être dans tous les bons coups. Malgré l’armada offensive côté City, Gana Gueye a répondu présent. Il a pu museler son adversaire du soir Kevin De Bruyne tout en venant très souvent épauler son coéquipier Nuno Mendes face aux assauts de Riyad Mahrez côté gauche. Les hommes de Pep Guardiola étaient largement supérieurs techniquement, multipliant les offensives. Mais les parisiens vont tenir bon.



A la 8e minute, Messi, Mbappé et Hakimi combinent sur le côté droit. Le latéral droit marocain lance parfaitement en profondeur Kylian Mbappé qui centre à ras-de-terre. Le ballon est dévié par un défenseur de City, Neymar se loupe en tentant la frappe. Finalement, le ballon atterrit dans les pieds d’Idrissa Gana Guèye qui, après un control orienté, envoie la balle dans la lucarne gauche d’Ederson. Le boulet de canon aurait été flashé à 100Km/H selon Canal+. 1-0 en faveur du PSG première réalisation en Ligue des Champions et quatrième toutes compétitions confondues cette saison pour le milieu qui vient fraîchement de fêter ses 32 ans.



Ce but a eu le mérite de transcender Gueye. Fidèle à lui-même, il va s’activer dans tous les compartiments du jeu. Comme cette passe en profondeur à la 38e minute pour Mbappé qui transmet le ballon par la suite à Herrera, l’espagnol décoche une frappe détournée en corner par le gardien des Skyblues, Ederson. A la 39e minute de jeu, le Parc des Princes va trembler pour son numéro 27. Au pressing dans le camp parisien, Kevin De Bruyne va littéralement écraser le tibia du milieu parisien. Après quelques minutes passées au sol, Idrissa Gueye va se relever et poursuivre le match. Plus de peur que de mal. Le Belge quant à lui ne s’en sortira qu’avec un jaune. Malgré les assauts incessants de Manchester City, le Paris Saint-Germain va inscrire un deuxième but à la 74e minute par l’entremise de Lionel Messi. Idrissa Gueye va céder sa place à Danilo Pereira à la 90e minute sous les ovations du Parc des Princes.





Masterclass d’Idrissa Gana Gueye



Au four et au moulin, le milieu sénégalais du PSG a livré un match complet. Il a récupéré 8 ballons, remporté 7 duels, réussi 5 tacles et son ratio de passes réussies était de 92%. Une prestation qui lui a valu le titre d’homme du match. Au micro de RMC Sport, Idrissa Gueye est revenu sur son but : « Ma lucarne ? Je n’ai pas fait exprès ! (rires) Le plus important aujourd’hui, c'était de rester solide. On savait que cela n’allait pas être un match facile et on a su bien défendre, jouer en contre-attaque et parfois garder le ballon et avoir des opportunités de marquer. On marque deux buts et on est content ».



Buteur à 4 reprises cette saison, le Sénégalais a dévoilé le secret de sa réussite : « je ne sais pas, c'est le travail de toute l'équipe. Elle m'offre beaucoup d'opportunités, les attaquants font beaucoup d'appels, et j'ai des deuxièmes ballons. Souvent, on est là pour essayer de finir. Avec le travail à l'entraînement, ça paye sur le terrain. On est content d'aider l'équipe et on espère continuer comme ça ».



Malgré leur large domination dans le jeu, les Ctizens n’ont pas pu trouver la faille. Une domination stérile qu’Idrissa Gueye a commentée, non sans glisser quelques piques : « Il fallait rester compact au milieu, peut-être leur laisser le ballon sur le côté. S’ils font des centres, ce n’est pas grave, on a des gens dans l’axe qui peuvent dégager. Et surtout, il fallait bien utiliser nos contres pour marquer. On l’a fait. On a subi mais ce n’était pas très compliqué de défendre. Ils ont essayé de passer de gauche à droite mais on était en place et c’était simple pour nous. Il faut rester concentré sur le prochain match».



Polémique autour du jaune de Kévin De Bruyne



Après ce match, un fait de jeu continue de faire parler. C’est le carton jaune de Kevin De Bruyne suite à son tacle sur Idrissa Gueye à la 39e minute. Spectateurs et consultants sont unanimes, cette faute méritait bien plus qu’un jaune. « C’est limite, c’est vraiment limite. A voir cela, c’est rouge. Je n’avais pas bien vu mais c’est un rouge net et direct », déclare Federico Balzaretti, consultant pour RMC Sport. Un avis partagé par Bruno Derrien, ancien arbitre international et rapporté par France Tv Info : « Quand on voit les images au ralenti, on a le sentiment que le joueur aurait pu, et dû, écoper d’un carton rouge. Le ralenti accentue la faute, on a mal nous-mêmes pour Gueye en le regardant». La twittosphère s’est aussi prononcée sur le sujet. D’aucuns ont rappelé le carton rouge de Gueye contre ce même Manchester City sur une faute similaire.