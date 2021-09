[Vidéo] PSG-Manchester City : Le missile de Gana Gueye enregistré à 100Km/H

Idrissa Gueye a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG face à Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Omniprésent dans l'entrejeu, le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score d'une frappe surpuissante à bout portant.





Il n'a pas esquissé le moindre mouvement. Et personne ne le lui a reproché. Cloué sur sa ligne, Ederson a regardé la frappe d'Idrissa Gueye se loger sous sa barre lors de PSG-Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score dès la 8e minute d'un missile à bout portant. Après avoir récupéré le ballon dans la surface, avec un peu de réussite, "Gana" a déclenché un tir dévastateur, qui a fait hurler de plaisir le Parc des Princes. Selon Canal+, son coup de canon a été enregistré à 100km/h.





Au-delà de son nouveau but, déjà le quatrième de la saison, le joueur de 32 ans a été l'un des grands artisans du succès parisien face aux troupes de Pep Guardiola. Logiquement élu homme du match, il s'est montré omniprésent dans l'entrejeu, aux côtés de Marco Verratti et Ander Herrera. Son volume de courses, ses récupérations de balle et ses projections vers l'avant ont permis à son équipe de résister à la pression des Skyblues. Malgré la vilaine faute qu'il a subie de la part de Kevin De Bruyne. De quoi confirmer sa montée en puissance depuis cet été. Quel homme...MAIS QUEL HOMME ????



Le ???????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ne pouvait être que lui !#???????????????????????? pic.twitter.com/04PDBIDx7w — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021





"C'était simple pour nous de défendre"