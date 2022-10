PSG : Mappé lance une bombe

Privé de Lionel Messi, blessé, le Paris Saint-Germain fera face à Benfica, ce mardi, sur la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre de la quatrième journée des phases de groupes de la Ligue des Champions.





Mais avant ce choc, le fameux débat du positionnement de Kylian Mbappé sur le terrain est relancé au sein du club parisien, provoquant ainsi une ambiance tendue. Tout est, en effet, parti d’un simple post sur Instagram de KM7 avec le hashtag #pivotgang... Ainsi, lassé de ce rôle de pivot au PSG, mais nettement plus heureux et libre dans sa façon de jouer avec les Bleus de Didier Deschamps, le Bondynois avait clairement lancé un message à son entraîneur, Christophe Galtier, peu après la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche en Ligue des Nations en septembre dernier :





« Ici en sélection, je joue différemment. On me demande d’autres choses par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici, le coach sait qu’il y a un numéro neuf comme Olivier Giroud qui occupe les défenses, et moi je peux me balader et aller dans l’espace. Au Paris SG, il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c'est différent », avait-il déclaré.





Un problème avec Neymar (malgré lui)?





Mais d’après la presse française, le mal serait plus profond. En effet, Kylian Mbappé serait bien déçu et malheureux de par sa situation à l'heure actuelle, comme l’ont d’ailleurs révélé Marca et Le Parisien. Une info confirmée par le journal L’Equipe qui écrit que « l’attaquant international français (59 sélections / 28 buts) serait mécontent de la place qu’il occupe sur le terrain, d’autant plus que Neymar évolue sur l’aile gauche, soit le poste de prédilection de l’actuel numéro 7 du PSG ».





Et comme cela avait déjà été annoncé par plusieurs médias, QSI et Doha avaient fait plusieurs promesses lors du dernier mercato estival, notamment avec un départ de Neymar ainsi que l'arrivée d'un vrai numéro neuf (Lewandowski ? Scamacca ? Darwin Nunez ?).





Des promesses non tenues, qui auraient été faites par le Qatar avant la prolongation de l'ancien joueur de l'AS Monaco, au sein du club de la capitale, où il forme toujours la MNM aux côtés de Lionel Messi et de Neymar. Et ce alors que KM7 semblait pourtant se diriger vers un départ en transfert libre au Real Madrid...