PSG : Mbappé aurait menacé Jordi Alba !





Au point qu’il l’a menacé, selon la presse espagnole. Très vif échange mardi soir entre Kylian Mbappé et Jordi Alba ! Deportes Cuatro a décrypté une action de jeu durant laquelle les deux joueurs se sont accrochés. Le Parisien aurait lancé à l’Espagnol « dans la rue, je te tue ». Gerard Piqué serait alors intervenu « tu vas tuer qui, toi ? », avant que Jordi Alba ne le retienne : « Il est encore en train d’apprendre. » En l’absence de public, les mots échangés par les joueurs sont plus facilement identifiés et des altercations anodines donnent lieu à quelques révélations croustillantes. Certains duels ont ainsi été tendus, entre Barcelonais et Parisiens, mardi soir. Pour autant, les seconds sont parvenus à prendre l’avantage et l’attaquant parisien a plus marqué les esprits par son triplé que par ce type d’accrochages.







Pour rappel, Mbappé en est désormais à 5 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 6 apparitions en Ligue des Champions, cette saison. Il talonne Erling Haaland (Dortmund), Alvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Man Utd) et Neymar (PSG), au classement des buteurs de la compétition.

????Joute verbale entre Mbappé et Alba??



????Alba : « Arrêtes de faire le grand » (x2)

Mbappé : « Dans la rue je te tue »

Piqué : « Tu vas tuer qui ? Il va tuer qui ? »

Alba : « Laisse il est en train d’apprendre le petit »



???? La légende raconte qu'il a planté un triplé après ????

Kylian Mbappé (22 ans) s’est sérieusement accroché avec Jordi Alba (31 ans), lors du match Barça-PSG (1-4).