PSG : Mbappé craque pour Liverpool, la raison est évidente

Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, y compris quand il était encore à Monaco au centre de formation, son rêve est de porter un jour le maillot du Real Madrid.







Cela tombe bien, le club espagnol ambitionne aussi de le recruter, et s’est serré la ceinture cet été pour pouvoir faire craquer le PSG sur le plan financier. Un transfert de l’ordre de 180 ME est évoqué, même si les contours de ce deal sont encore à voir, notamment en raison de la situation économique du football, où même ses clubs les plus prestigieux sont touchés. Mais il y a aussi d’autres éléments à prendre en compte. La fermeté des propriétaires du PSG, et l’avis de Kylian Mbappé bien évidemment. Car si l’attaque du Real Madrid à l’été 2021 sonne comme une évidence, le nom de Liverpool ne laisse pas le champion du monde indifférent.





Selon Le Parisien, les Reds ont un pouvoir d’attraction non négligeable aux yeux du clan Mbappé. Sur le plan sportif bien évidemment, car sur ces dernières années, le club de la Mersey a frappé fort en remportant la Ligue des Champions puis la Premier League. Mais aussi au niveau financier. Le quotidien francilien explique que le numéro 7 du PSG n’acceptera pas n’importe quoi sous prétexte qu’il rêve de signer au Real Madrid, et sera très attentif à la proposition financière. Avec son salaire actuel de 21,6 ME brut à Paris, Mbappé sait qu’il peut aussi largement progresser dans ce domaine, et Liverpool a la capacité économique pour lui faire une offre colossale. De quoi provoquer une surenchère avec le Real Madrid qui servirait bien évidemment ses intérêts, et ce à tous les niveaux. Une preuve en tout cas que le nom de Liverpool, souvent présenté comme une seconde possibilité, est perçu de manière très sérieuse par le clan Mbappé pour faire le bon choix l’été prochain.