PSG : Mbappé freiné par Neymar et Messi, une évidence pour Larqué

Le PSG s’est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France en se défaisant de Vannes (N2) sur le score de 0-4. Triple buteur et affichant un niveau toujours aussi impressionnant, Kylian Mbappé a été le grand acteur de cette qualification.

18 réalisations et 12 assists en 25 rencontres, voici les statistiques ahurissantes signées par Kylian Mbappé avec le PSG depuis l’entame de l’exercice en cours. Ajoutez à cela une véritable omniprésence au sein du jeu de son équipe, et vous mettez le doigts sur une constante depuis maintenant de longs mois : Kylian Mbappé est le taulier du PSG.

Et selon Jean-Michel Larqué, le constat doit encore aller plus loin : pour le consultant, au-delà de sa prépondérance, KM7 est surtout limité par la présence de ses acolytes d’attaque que sont Neymar Jr et Lionel Messi. Un comble alors que toute la planète football et ses observateurs salivaient d’avance à l’idée de voir ce trio infernal en œuvre, même s’il faut bien reconnaitre que le Parisien est intenable quand il est la seule arme offensive.

« J’aimerais aller sur un terrain spécifique concernant Kylian Mbappé : vous n’avez pas remarqué que lorsque Messi et Neymar ne sont pas là, lui est meilleur ? Et surtout sans Neymar, qui est tout de même énormément absent depuis le début de la saison, il me semble que Mbappé a explosé entretemps. Et on ne peut pas dire non plus que, même s’il reste un joueur extraordinaire, l’apport des passes décisives de Messi pour Mbappé soit très conséquent. Le constat est là : quand eux ne sont pas présents, Mbappé est meilleur », a exposé Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC.

S’il est difficile d’affirmer que Kylian Mbappé est meilleur sans Neymar et Messi, on peut tout de même souligner que le Bondynois n’a clairement plus besoin de personne pour briller. Et c’est peut-être cela le progrès le plus impressionnant chez l’attaquant francilien.