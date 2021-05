PSG Mercato : Accord proche entre Lionel Messi et le Paris SG

Alors que Sergio Ramos est annoncé tout proche du PSG, Lionel Messi pourrait aussi débarquer dans la capitale au prochain mercato estival. L’affaire entre la star du Barça et le champion de France en titre prend de plus en plus d’épaisseur.





Mercato PSG : Lionel Messi en route ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone après plus de vingt ans passés sous les couleurs du club catalan ? En négociations depuis plusieurs mois pour une prolongation de son contrat, l’international argentin de 33 ans n’a toujours pas signé et les spéculations enflent au sujet de son avenir. Ce lundi, un média barcelonais lâche une information sur la probabilité de voir le septuple Ballon d’Or débarquer au PSG cet été.







En effet, le journal Mundo Deportivo, proche du Barça, révèle que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ont promis à Neymar de faire venir Lionel Messi et Sergio Ramos cet été. Si l’affaire semble bien embarquée pour Sergio Ramos, légendaire défenseur central et capitaine du Real Madrid, le joueur de 35 ans a déjà donné son accord, le dossier Messi est aussi en bonne voie. La source Barcelonaise précise que c’est fort de cette double bonne nouvelle que Neymar a accepté de prolonger avec le Paris SG.





Accord proche entre Lionel Messi et le PSG

Après l’Espagne, c’est du côté du Qatar que la grosse info du jour trouve une double confirmation. Le consultant Tarik Diap de la chaine BeIN Sports, qui appartient au propriétaire du club Parisien, assure que « Lionel Messi jouera au PSG la saison prochaine. » Il précise même que La Pulga est prête à laisser le flocage numéro 10 à Neymar lorsqu’il arrivera à Paris.

Mohammed Al Kaabi, l’Insider qatari qui avait été le premier à dévoiler en février que Neymar avait accepté de prolonger au Paris Saint-Germain, annonce un accord proche entre le compatriote de l'entraîneur Mauricio Pochettino et Nasser Al-Khelaïfi pour une arrivée libre cet été. « L’accord se rapproche de plus en plus ! », écrit Mohammed Al Kaabi, qui illustre son message sur les réseaux sociaux d’une photo montage de l’attaquant des Blaugranas sous le maillot parisien.