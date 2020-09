PSG Mercato : Messi, Tuchel, Covid, Leonardo vide son sac





Invité de Canal+ dimanche, Leonardo a fait le tour de l’actualité du PSG. Du transfert de Messi à ses relations (compliquées) avec Thomas Tuchel, le directeur sportif parisien n’a éludé aucun sujet.





Les vérités de Leonardo sur le cas Lionel Messi





Dimanche, Leonardo était l’invité du Canal Football Club sur la chaîne Canal+ Sport. Le directeur sportif du PSG est revenu sur les derniers sujets d’actualité concernant son club. Le technicien brésilien s’est exprimé sur l’intérêt de Paris pour Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or était annoncé à Paris après avoir fait part de ses envies de départ du FC Barcelone. Pour Leonardo, l’occasion était belle. « Quand on évoque la situation financière aujourd’hui, c’est compliqué. Mais quand on a entendu "Messi va partir", ça nous a titillé », a indiqué le Brésilien. Le feuilleton Messi n’aura duré que quelques jours. L’Argentin s’étant finalement résigné à rester au Barça de peur d’aller en justice avec son club de toujours.





D’autres départs annoncés au PSG





Si Lionel Messi ne viendra pas au PSG, le club de la capitale doit se trouver d’autres renforts. L’effectif du Paris Saint-Germain a notamment été diminué après les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Choupo-Moting, etc. Après avoir déboursé un montant conséquent pour le transfert définitif de Mauro Icardi, Leonardo indique qu’il faudra également vendre pour renflouer les caisses. « Tous les clubs ont besoin de vendre pour acheter, il y a le fair-play financier aussi. Oui, on a besoin de faire sortir des joueurs à travers des ventes », a-t-il fait savoir. Avec les recettes issues de ces cessions, le dirigeant compte notamment recruter un nouveau latéral droit.





Des tensions avec Thomas Tuchel ?





Dans sa sortie, Leonardo s’est également exprimé sur ses relations avec Thomas Tuchel. De récentes informations faisaient état de désaccords entre les deux hommes. Ils afficheraient notamment des points de discorde par rapport au mercato et à la gestion de l’effectif. Des allégations que réfute le directeur sportif du Paris Saint-Germain. « La situation est très claire avec lui, on partage tout, on discute beaucoup. Il y a toujours une conversation avant de prendre un joueur », a-t-il expliqué. Le dirigeant parisien a également rassuré l’entraîneur du PSG en coupant court au sujet de la venue de Massimiliano Allegri. « Je n’ai jamais contacté Allegri », a assuré le Brésilien.