PSG : Messi après Neymar et Mbappé, le Qatar peut y croire

Bien décidé à quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi semble disposer de deux options crédibles pour la suite de sa carrière.











L’hypothèse la plus probable est de voir le n°10 du Barça signer à Manchester City, où il retrouverait son mentor Pep Guardiola. Néanmoins, la piste du Paris Saint-Germain n’est pas encore à écarter, le club francilien ayant les moyens de proposer un salaire colossal au Ballon d’Or. Certes, il faudrait continuer à dégraisser afin d’alléger la masse salariale. Mais les départs de Thiago Silva et de Cavani ont déjà donné de l’air au PSG dans ce domaine. C’est précisément pour cette raison que Dominique Sévérac croit dur comme fer en une possible venue de Lionel Messi à Paris, où il retrouverait son grand ami Neymar.













« Messi au PSG, qui n’y croit pas ? Je vous rappelle l’été 2017 : Neymar pour 222ME et 36ME de salaire, et Mbappé, 180ME… On pensait que c’était impossible, et c’est arrivé. Ils l’ont fait. Alors peut-être qu’aujourd’hui ils le paient, ça c’est autre chose, mais ils l’ont fait. Le contact avec Messi n’a jamais été coupé depuis cinq à six ans. Le PSG a tenté de le faire il y a longtemps » a indiqué le journaliste du Parisien, avant de conclure. « Neymar est à Paris et il aime bien Messi. Idem avec Di Maria. Tu as libéré de la masse salariale avec les départs de Cavani et de Thiago Silva. Tu peux vendre des joueurs : Icardi, Gueye, Diallo… Et puis Messi-Neymar-Mbappé, ça ne fait pas un peu rêver ? Ça ne fait pas un peu meilleure attaque de tous les temps ». On l’aura bien compris, le consultant de La Chaîne L’Equipe est prêt à liquider certains joueurs de l’effectif dont Icardi ou Gueye afin de rendre possible la venue de Lionel Messi. Celle-ci reste néanmoins utopique, pour l’instant…