PSG, Messi : « Je n’ai jamais cherché à être le meilleur »





Lors d’une récente interview accordée au média France Football, l’attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi s’est exprimé sur son récent Ballon d’Or.

Messi, l’anti-star par excellence





Il y a des joueurs qui cherchent la gloire, et d’autres à juste prendre du plaisir sur le terrain. Et Lionel Messi, fou du ballon rond, ne cherche pas à devenir le meilleur joueur du monde, juste à réaliser son rêve de toujours : jouer au football.





Récemment, l’attaquant du PSG a eu l’occasion de décrocher son septième Ballon d’Or, faisant une nouvelle fois de lui, le meilleur joueur de la planète. Une distinction, qui, évidemment lui fait plaisir, même si son ambition n’est pas de devenir le meilleur. « Je ne l’ai jamais dit, pensé, ni même essayé de me faire à cette idée. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est plus que suffisant. C’est quelque chose que, jamais, je n’aurais osé imaginer ou rêver. Mais… (Il marque une pause.) Je ne sais pas comment le dire pour que ce ne soit pas mal interprété… Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais, disons, que je n’accorde pas tellement d’importance à tout ça. Ça ne change rien pour moi d’être le meilleur ou non. Et je n’ai jamais non plus cherché à l’être » a-t-il déclaré pour France Football.

Sa concurrence avec Ronaldo





Pendant de nombreuses années, Lionel Messi a été en concurrence avec Cristiano Ronaldo lors du Ballon d’Or. Une concurrence seine que l’attaquant argentin a apprécié. « J’ai toujours voulu me surpasser et non pas regarder ce que pouvaient faire les autres. Avec Cristiano, on a entretenu une concurrence pendant des années au sein du même Championnat. Cela a été merveilleux et cela nous a servi à tous les deux pour continuer à grandir dans nos carrières respectives. Mais sans forcément avoir un oeil l’un sur l’autre. Je souhaitais juste me surpasser pour être le meilleur dans l’absolu et non pour être meilleur que l’autre. »