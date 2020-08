PSG : Milan AC, Fiorentina ? Thiago Silva lâche le morceau !

Si beaucoup pensent qu’il va disputer son dernier match avec le PSG lors de la finale de Ligue des Champions, Thiago Silva garde espoir pour prolonger à Paris.



Thiago Silva et le PSG n’ont pas réussi à s’entendre. Leonardo a transmis une offre trop basse pour le clan d’O Monstro, qui est d’accord pour baisser son salaire mais pas à la hauteur de ce que lui demande Paris. Les deux parties ont quitté la table des négociations, actant officieusement le départ du défenseur et capitaine parisien après la Ligue des Champions.





Thiago Silva veut rester !





Courtisé par le Milan AC et la Fiorentina (avec qui il aurait trouvé un accord salarial, d’après la presse italienne), Thiago Silva croit encore à son rêve de poursuivre au PSG : « Si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision. Mais le plus important est ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes en train d’écrire l’histoire ». Des propos qui ne laissent pas de place au doute. Après la finale, les discussions vont reprendre. Et en cas de victoire, le héros pourrait être récompensé.