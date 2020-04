PSG : Neymar a gagné près de 500 M€ sur la décennie

A l’addition du salaire, des primes et du sponsoring, Neymar a gagné près de 500 millions d’euros, sur les dix dernières saisons.







Il franchira le seuil du demi-milliard de gains en carrière, au bout de la saison prochaine. Même avec des revenus réduits, cet exercice 2019-20 par la crise du Coronavirus. Parce que sur la dernière décennie, Neymar approche les 500 millions d’euros gagnés en salaires, primes et revenus du sponsoring et de merchandising. Très exactement, depuis que l’attaquant du PSG entre dans l’étude annuelle du magazine France Football (depuis 2012), un total de 466,3 millions d’euros bruts.





Une moyenne de 50 M€ de revenus pour Neymar depuis 2012





Dont 95 millions de cette seule saison 2020, tel que l’a révélé le magazine du football, dans son dernier palmarès publié en cette fin du mois de mars. Neymar est le troisième footballeur qui touche le plus dans le monde, après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il est de fait, le troisième joueur en activité le plus riche. Sur les neuf dernières saisons, il a gagné une moyenne de 51 millions d’euros bruts soit autant ou presque, qu’au cours de la saison 2016-17. Depuis, il est au-dessus.









L’attaquant du PSG a gagné 95 M€ cette saison 2020







En ce qui concerne le Brésilien, les recettes sont assez équilibrées entre ce qu’il gagne en club au Paris Saint-Germain (à l’addition des salaires et des primes), et les revenus tirés de l’activité extra-football, notamment de ses nombreux commanditaires (Nike, Beats, Replay, SFR Altice, GaGa Milano, Qatar Airways, Wish, Red Bull, EA Sports…).