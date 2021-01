PSG : Neymar au chevet de Mbappé, les fans peuvent souffler

Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 ce week-end grâce à sa victoire à Angers. Mais la nouvelle performance moyenne de Kylian Mbappé inquiète.







Le PSG va commencer à rentrer dans le dur de sa saison dans les prochaines semaines. Le club de la capitale aura notamment rendez-vous avec le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour se défaire des Catalans, le Paris Saint-Germain aura besoin de tous ses joueurs à leur meilleur niveau, ce qui est pour le moment loin d’être le cas. Une star concentre notamment les inquiétudes : Kylian Mbappé. Le champion du monde est en effet méconnaissable depuis quelques semaines. Heureusement pour lui, Neymar serait là pour l’encourager. C’est du moins ce que nous apprend Isabela Pagliari.









“Neymar veut l’aider, il essaie de trouver Kylian sur le terrain et il rassure son coéquipier”









Sur l’antenne d’Europe 1, la journaliste en a dit plus sur le sujet. “Les deux joueurs sont très amis. Neymar envoie des messages de soutien à Kylian, car il reste sur quatre matchs sans marquer, c’est compliqué pour lui. Neymar veut l’aider, il essaie de trouver Kylian sur le terrain et il rassure son coéquipier. Il lui demande de ne pas s’inquiéter. Il sait qu’il est une source d’inspiration pour le français. Mbappé se neymarise ? Je trouve cela marrant, car Kylian a toujours eu des objectifs dans sa vie, il a des objectifs qu’il veut atteindre, mais on ne peut pas dire que c’est la faute de Neymar s’il ne joue pas bien. Cela n’a rien à voir. Je pense que l’avenir de Kylian cela joue et peut-être qu’il veut partir, un peu quand Neymar voulait partir du Paris Saint-Germain où l’on voyait qu’il n’était pas bien du tout. Mais le fait que l’on dise qu’il veut suivre les pas de Neymar cela ne veut rien dire avec le football actuel. Il a besoin de faire sa vie, il a besoin de faire son trajet et s’il veut s’inspirer de Neymar il faut déjà savoir bien jouer, car la technique de Ney est quelque chose d’impressionnant“, a notamment indiqué Isabela Pagliari, qui devrait rassurer quelques fans parisiens.