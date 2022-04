PSG : Neymar cristallise les tensions à Doha...

Après l'échec connu par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les propriétaires du club de la capitale se montrent particulièrement déçus de l'attaquant Neymar. Par rapport à l'investissement réalisé, l'international brésilien n'est pas à la hauteur des attentes des Qataris.





Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid (1-0, 1-3) dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, l'attaquant Neymar fait beaucoup parler. Considéré comme l'un des symboles des échecs du club de la capitale ces dernières années, l'international brésilien n'a pas été épargné par les critiques.





Et surtout, l'ancien joueur du FC Barcelone a même fait l'objet de rumeurs concernant un potentiel départ l'été prochain.





Neymar agace bel et bien au Qatar





A Doha, un transfert de Neymar a bel et bien incarné une réflexion. Cependant, les Qataris se montrent parfaitement conscients qu'un départ de la star paraît quasiment impossible en raison de ses émoluments XXL au PSG, d'après les informations du quotidien L'Equipe ce vendredi. La seule formation capable de réaliser une telle opération financièrement ? Newcastle. Mais épanoui dans sa vie à Paris, l'Auriverde n'aura probablement pas envie de poursuivre sa carrière dans le nord de l'Angleterre…





En tout cas, malgré cette situation bloquée, le joueur de 30 ans agace sérieusement les patrons franciliens. Sans surprise, la direction du PSG est particulièrement déçue de la motivation, du rendement et de l'image renvoyée par l'ancien talent du FC Barcelone par rapport à l'investissement réalisé pour lui. Outre un transfert à 222 millions d'euros en 2017, le PSG l'a chouchouté avec un contrat en or pour un total de plus de 500 millions d'euros dépensés pour l'Auriverde en 5 ans. Pour les Qataris, Neymar donne l'impression d'avoir une motivation «déclinante» avec une hygiène de vie qui ne lui permet pas d'être à son meilleur niveau.





Pochettino défend encore le Brésilien





Malgré des débats en interne, le natif de Mogi das Cruzes conserve bien évidemment également des soutiens. Face à la presse ce vendredi, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino l'a fermement défendu face aux récents bruits de couloir. «Je n'aime pas parler des suppositions. Ney, c'est un joueur qui a été signé par le club pour sa qualité, elle est toujours là», a-t-il assuré.