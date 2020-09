PSG : Neymar, il n'a pas sa place à l'OM

Après sa performance lors du match PSG-OM, Neymar a pris cher en Provence.







Décidément, Neymar a beaucoup de mal avec le Classique contre l’OM. Il a déjà manqué plusieurs fois ce rendez-vous pour cause de blessure, et a été expulsé à deux reprises lors de ce match phare. Dont la dernière ce dimanche, dans un match où les provocations, palabres, insultes et simulations ont occupé le devant de la scène. Et forcément, le Brésilien était quasiment dans tous les coups. Un comportement qui a eu le don d’énerver René Malleville, qui n’a déjà pas besoin de grand chose pour sortir de ses gonds. Mais si le consultant du Phocéen a loué l’état d’esprit des joueurs d’André Villas-Boas, il a vilipendé Neymar et son comportement tout au long de la rencontre.





« J'ai retrouvé mon OM des années 90 avec des battants et des guerriers face à une équipe de petites fillettes. Ce Neymar qui tournait comme la marmotte de France 3. Il est ignoble ce joueur. Si Neymar était à l'OM, il se ferait jeter. J'ai vu une putain d'équipe de l'OM. Personne ne sort du lot. Payet a bien répondu à ces enfoirés qui parlent de sa femme. L'OM peut lever la tête. Qu'on ne me dise pas que Paris était diminué. Marseille, nous, on a une équipe. On vous a montrés ce que sont des hommes. Et l'arbitre aussi, il faudra savoir qu'on sera à 12 contre 11 pendant tous les matchs. C'est scandaleux », a embrayé un René Malleville qui n’a pas digéré le deuxième but refusé à Dario Benedetto, pour un hors-jeu il est vrai inexistant selon les images montrées.