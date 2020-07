PSG : Neymar laisse une porte ouverte à Barcelone !

Après être déjà passé proche d’un départ du PSG pour retourner au FC Barcelone l’été dernier, Neymar pourrait toujours envisager cette option. Explications.







Devenu le joueur le plus cher de l’histoire en rejoignant le PSG pour 222M€ en 2017, Neymar a continué de faire couler beaucoup d’encre en Espagne, et principalement du côté de Barcelone. En effet, durant le mercato estival 2019, l’attaquant brésilien a tout fait pour quitter le Parc des Princes et retourner au Barça, mais la direction du PSG s’est fermement opposée à cette transaction. Qu’en est-il aujourd’hui, alors que Neymar semble plus épanoui ?





Neymar n’a pas encore totalement écarté l’option Barcelone





Comme l’a révélé Mundo Deportivo samedi, Neymar n’aurait toujours pas fermé la porte à un éventuel retour au FC Barcelone dans les années à venir, et ce dossier pourrait donc continuer à être problématique pour le PSG. L’attaquant brésilien entend ne pas se précipiter pour une prolongation de contrat dans la capitale, et il voudrait connaître les réelles intentions du Barça avant de trancher sur son avenir.