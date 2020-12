PSG : Neymar mis à l'écart, il n'est pas sage

Thomas Tuchel a révélé les cinq joueurs qui formaient son « conseil des sages ». Et Neymar n'y figure.







Dans un vestiaire de stars, il est important que l'entraîneur et les joueurs soient en constante communication. Au PSG peut-être encore plus qu'ailleurs. Lorsque Laurent Blanc était encore sur le banc du club, on parlait d'un « conseil des sages » : un petit groupe de joueurs chargés de faire le relais entre le coach et l'ensemble du vestiaire, avec évidemment Zlatan Ibrahimovi? au centre. Plus qu'un conseil, Thomas Tuchel avait parlé la saison dernière de ses 5 capitaines, ceux qui prennent les décisions avec lui. Interrogé à ce sujet par un journaliste, l'entraîneur allemand a révélé ces 5 joueurs, précisant les changements par rapport à l'an dernier.





« Désormais, ce sont Presnel Kimpembe et Keylor Navas qui sont dans ce groupe-là. C'est le même groupe qu'avant avec Marquinhos, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Ce sont les 5 avec lesquels je parle des choses plus ou moins importantes mais nous sommes en discussion régulièrement. Ils parlent pour l'équipe et nous sommes dans un échange » a déclaré le coach du PSG. Les deux premiers cités ont donc remplacé Edinson Cavani et Thiago Silva, partis l'été dernier. Malgré son jeune âge, Kylian Mbappé fait donc bel et bien partie des cadres du vestiaire parisien, alors que son coéquipier Presnel Kimpembe a récemment déclaré vouloir que l'attaquant reste au PSG. Malgré le fait qu'il ait porté le brassard de capitaine face à Dijon en octobre, Neymar ne figure pas dans la liste de Thomas Tuchel. Malgré son statut de superstar, le Brésilien n'est donc pas forcément un relais aux yeux de son entraîneur.